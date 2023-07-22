Подробности задержания водителя Porsche Cayenne, который обстреляли полицейские

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал подробности об утренней погоне за водителем Porsche Cayenne в Пионерском микрорайоне.

По данным полковника Горелых, был остановлен злостный нарушитель ПДД, который с риском, как для себя, так и для других участников дорожного движения не подчинился законному требованию представителей МВД об остановке и пытался скрыться. Наряд ДПС заметил на улице Малышева, как водитель Porsche Cayenne проехал перекресток на красный сигнал светофора. Требования госавтоинспекторов об остановке лихач проигнорировал, после чего началась погоня. Автомобилист совершал опасные маневры на высокой скорости. В результате к погоне подключились и другие наряды ОВД. Лихача загнали на улицу Блюхера, 43, где иномарке заблокировали дорогу. Автомобилист пытался скрыться и таранил служебные и гражданские машины.

«Сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. Сделав предупредительные выстрелы в воздух, они открыли огонь по колесам. Личность задержанного инспекторы ДПС уже установили. За рулем спортивного кроссовера находился ранее судимый гражданин Андрей Ш., 1977 года рождения, уроженец города Алапаевск. У него взяты биоматериалы с целью проведения химико-токсикологического исследования для определения наличия или отсутствия в организме запрещенных веществ. В результате произошедшего инцидента механические повреждения получили три патрульных автомашины ДПС и 6 гражданских, включая иномарку подозреваемого. Точный материальный ущерб устанавливается. На все вопросы сотрудников полиции задержанный не отвечает. Ведется тщательное расследование», – отметил полковник Горелых.

Руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД сообщил, что составлены административные материалы по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законных требований об остановке транспортного средства», по ст. 19.3 КоАП РФ «Невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции» и по ст.12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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