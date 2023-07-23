В Тавде из колонии строгого режима попытался сбежать осужденный за педофилию

В Тавде из колонии строгого режима ИК-19 попытался сбежать осужденный. Это произошло 21 июля. Мужчину ранее приговорили к 14 годам лишения свободы за «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет» (ст. 132 ч. 4 п. «б») и по ряду других статей (среди которых статья 69 ч. 3, 4; 97 ч. 1 п. «д»; 99 ч. 2 УК РФ. Он был трудоустроен контролером деревообрабатывающего производства. Осужденого вывели на работу в производственную зону учреждения на участок деревообработки (лесобиржа).

«В 17.00 часов он самовольно покинул рабочее место и направился в сторону участка запретной зоны.

В 17.12 часовой на наблюдательной вышке поста, заметив осужденного, преодолевающего ограждение внутренней запретной зоны на одном из участков, предупредил нарушителя окриком «Стой! Стрелять буду» и вызвал срабатывание ручного охранного извещателя» – сообщили в пресс-службе Свердловского ГУФСИН.

Осужденный проигнорировал требование, а после часовой сделал предупредительный выстрел в воздух.

Сотрудники колонии задержали беглеца на территории колонии, прилегающей к охраняемому объекту.

Проводится служебная проверка.

Тавда, Владислав Тринько

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