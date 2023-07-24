В Екатеринбург прибыл самый маленький примат (ФОТО)

В екатеринбургский зоопарк прибыл новый питомец. Это самец игрунки Жоффруа.

Это примат из семейства игрунковых, который наравне с карликовыми лемурами является одним из самых маленьких приматов. Длина его тела – около 20 см, хвоста – около 29 см. Самцы весят 230-250 грамм. Самые маленькие достигают величины 13 см и веса 100 грамм.

Жоффруа отличаются оригинальной внешностью. Их щеки, лоб и горло имеют белую окраску, которая контрастирует с длинными пучками волос вокруг ушей. Эти животные всеядны, в основном едят фрукты, лягушек, ящериц и мелких насекомых.

Как сообщает Россельхознадзор, перед отправкой животное проверили на туберкулёз, яйца гельминтов и микроспорию. Оно обработано против паразитов, прошло тридцатидневный карантин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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