Генерал ответил на вопрос, как долго продлится СВО

Командующий группировкой войск «Центр», генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на вопрос о том, как долго еще будут продолжаться боевые действия на Украине. «Я думаю, что еще достаточно времени придется потратить. Говорить об определенных сроках бессмысленно. Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется… Конечно, будет дольше», – предсказал он.

Генерал спрогнозировал, что у украинской армии и их союзников для наступления осталось около месяца. «У них хватит до конца августа времени. Потянут они еще до конца августа, а потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. К весне, я думаю, это все закончится», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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