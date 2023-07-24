В Свердловской области остался всего один лесной пожар

На сегодняшний день в Свердловской области остался один действующий лесной пожар – в Невьянском районе. Он локализован на площади 1,4 тысячи гектаров.

Как сообщили в ДИПе, борьбу с огнем продолжают вести более 100 человек, задействовано 12 единиц техники.

Напомним, в лесах введен режим чрезвычайной ситуации, но некоторые граждане его нарушают. Так, в Шарташском лесопарке зафиксировано два нарушения – отдыхающие развели огонь в мангалах, что категорически запрещено.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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