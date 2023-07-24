Россияне рассказали, у кого слишком высокие зарплаты

Россияне назвали список сфер деятельности, которые слишком переоценены с точки зрения заработной платы. В топ-3 попали депутаты, госслужащие и менеджеры. Причем зарплаты народных избранников считают неоправданно высокими 23% россиян, сообщает портал SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

«На втором месте – госслужащие (13%), на третьем – менеджеры в различных отраслях (11%). По мнению 9% опрошенных, слишком много зарабатывают руководители, по мнению 6% – сотрудники IT-сферы, а 5% считают очень большими доходы футболистов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины часто считают неоправданно высокими зарплаты чиновников, руководителей и айтишников, а женщины считают то же самое про доходы футболистов и блогеров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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