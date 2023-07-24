В Екатеринбурге осудили москвича-наркокурьера, который представился полиции журналистом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 43-летнему жителю Москвы, которого поймали с крупной партией наркотиков. Как было установлено в суде, в декабре 2022 года москвич вступил в интернет-переписку с наркодилером и получил заказ: приехать в Екатеринбург и забрать свыше 1,7 килограмма наркотиков из тайника. Подсудимый так и сделал, и в тот же день его задержала полиция.

Перед задержанием мужчина пытался выдать себя за другого: он представился сотрудником правоохранительных органов и показал подложное удостоверение журналиста информационного агентства, якобы имеющего отношение к государственному органу. Москвичу было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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