РЖД заплатит родителям полмиллиона за гибель сына под колесами поезда

РЖД заплатит полмиллиона рублей родителям 26-летнего жителя Первоуральска, которого в апреле 2022 года сбил грузовой поезд на станции Будка. «Решением суда требования прокурора удовлетворены, в пользу родителей погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере пятисот тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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