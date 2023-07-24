В Екатеринбурге вспомнят Владимира Высоцкого

В Екатеринбургском музее Владимира Высоцкого подготовили специальную программу в честь дня памяти поэта, который отмечают 25 июля. Как сообщили в музее, в 11 часов утра желающие могут принять участие в музыкальном проекте «Высоцкий на виниле». Выставка-обмен виниловыми пластинками проработает весь день, а также можно будет поставить и послушать любимые песни Высоцкого на проигрывателе.

В 12 и 14 часов пройдут экскурсии по действующей экспозиции музея, экскурсовод расскажет о значимых событиях из жизни великого барда, расскажет какие экспонаты представлены в музее, откуда они и чем особенно можно гордиться Екатеринбургу. В 17 часов в музее начнется концерт песен Владимира Высоцкого. Их исполнят уральские барды: Керим Джемилев, Дмитрий Дегтярёв, Виктор Каширин, Максим Зуев, Ольга Запрудина, Наталья Кузнецова, Евгений Хомутов, Виктория Столярова, Григорий Малышев, Сергей Серебринский, Дарья Бармина и Анастасия Андреева.

Традиционно в этот день вход в екатеринбургский музей Владимира Высоцкого свободный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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