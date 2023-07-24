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Понедельник, 24 июля 2023, 10:39 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге частники начали торговать первыми ранними овощами

В Екатеринбурге в продажу начали поступать первые ранние овощи, выращенные в Свердловской области. Как сообщает «Новый День», на рынках города уже можно встретить выращенную частными предпринимателями раннюю капусту, морковь. В продаже также уже появились тепличные и грунтовые помидоры, огурцы от частных производителей.

Напомним, что местные овощи на прилавках магазинов в Свердловской области продаются круглогодично – но выращены они в больших тепличных хозяйствах. Поставка же овощей от частников носит, что и понятно, сезонный характер. В этом году погода позволила уральцам добиться неплохих показателей в плане урожая. Помимо капусты и моркови, продают уже свежий картофель, кабачки и свеклу. Частники также торгуют грибами, черникой и замляникой, собранными в уральских лесах.

Екатеринбург, Елена Васильева

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