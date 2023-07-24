На Урале продолжается сезон сбора грибов. Несмотря на то, что пик грибного сезона приходится на август и сентябрь, свердловчане с июня начали отправляться в леса на поиски даров природы. Правда, в этом году, в связи с жаркой и сухой погодой похвастаться хорошими результатами грибники не могут.

Напомним, что примерно в середине первого месяца лета начали появляться маслята, а чуть позже проросли и подберезовики (обабки). В июле в центральной части региона и на юге выросли красноголовики (подосиновики), в отдельных районах – лисички и сыроежки, встречаются, но редко, белые грибы. Рост грибов спровоцировала теплая и влажная погода, установившаяся в Свердловской области.

Между тем, как напоминают в Роспотребнадзоре, во избежание отравлений не стоит есть грибы сырыми, а собирать нужно только знакомые грибы. Нельзя брать грибы, имеющие клубневидные утолщения у ножки (как у бледной поганки и красного мухомора). Кроме того, если вы собираете для засола волнушки, чернушки, белянки, грузди, подгрузди и другие грибы, содержащие млечный сок, то обязательно перед засолом их необходимо отварить или вымочить, чтобы удалились горькие, раздражающие желудок вещества. В Роспотребнадзоре также напоминают, что токсичные вещества могут накапливаться в грибах в жаркую погоду. Яд накапливается в грибах и в том случае, если они долго лежали на лотке продавца. Поэтому дары природы должны в обязательном порядке быть подвергнуты кулинарной обработке в день сбора или не позднее утра следующего дня.

Екатеринбург, Елена Васильева

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