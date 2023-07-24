Спасатели достали из ямы двух мужчин, которые отравились ядовитыми парами

Два жителя Арамили чуть не погибли, надышавшись токсичными парами мастики в септике (очистном сооружении частного дома). Мужчины спустились в яму для слива воды, чтобы обработать её, но почувствовали себя плохо и не смогли выбраться самостоятельно.

Как сообщили в ГУ МИЧС, когда прибыли спасатели, они обнаружили пострадавших в септике без сознания. И здесь возникла основная проблема, с которой они столкнулись: септик был разделён на две части и перегородка в аккурат делила вход в яму на две части по 25 см каждый, и спасателям туда было не пробраться, тем более в боевой одежде. «Да здесь с трудом ребёнок пролезет», – удивились пожарные, когда увидели вход. Пока прорабатывался план по спасению, начальник караула дал распоряжение опустить к пострадавшим два открытых баллона от дыхательных аппаратов, чтобы уменьшить концентрацию вредных паров.

В этот момент к дому приехал Андрей Крылов, заместитель начальника 113-й пожарно-спасательной части Арамили. Комплекция Андрея Михайловича как раз позволяла добраться до пострадавших. Он включился в дыхательный аппарат, взял верёвку и спустился в септик. Обвязав ноги пострадавшим, спасатели поочерёдно подняли их на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Врачи сказали, что опоздай спасатели еще хотя бы на 10 минут, люди бы погибли. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Арамиль, Елена Владимирова

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