Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как покупатель избил охранника «Пятерочки» в Академическом

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения охранника «Пятерочки» на улице Академика Сахарова в Екатеринбурге. Инцидент случился 20 июля, пишет Е1.

По данным СК РФ по Свердловской области, работник магазина сделал замечание посетителю, после чего последний напал на охранника. Оказалось, что пострадавший имеет инвалидность. «Кроме того, в отделе полиции нападавший и его знакомый высказывали угрозы в адрес пострадавшего. По данному факту следственными органами СК России оперативно была организована проверка по ст.213 УК РФ (хулиганство)», –– сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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