На ЕКАДе водитель легковушки погиб в аварии с грузовиком (ФОТО)

Сегодня в 8:15 на 28 км ЕКАД произошла смертельная авария. По данным ГИБДД по Екатеринбургу, автомобиль ВАЗ 2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ.

30-летний водитель легковушки скончался на месте от полученных травм до приезда бригады медиков. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям о возможных последствиях необдуманного выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. Автоинспекторы рекомендуют воздержаться от выезда на встречную полосу в нарушении ПДД. Опасность движения по встречной полосе в том, что при лобовом столкновении скорости транспортных средств плюсуются, а дорожно-транспортные происшествия отличаются тяжестью последствий», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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