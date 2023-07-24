Интересный поворот: работник УВЗ отдал мошенникам, которые обвиняли его в госизмене, 7 млн рублей

7 миллионов рублей взял в долг в банках и отдал мошенникам работник УВЗ. Как сообщает пресс-служба полиции Нижнего Тагила, мужчине позвонила женщина, которая представилась дознавателем главного управления МВД и сообщила ему, что он подозревается в госизмене. Якобы, со счетов тагильчанина в недружественные страны были произведены переводы на 3,5 миллиона рублей. Далее в разговор включился «сотрудник Центробанка», который посоветовал жертве мошенничества взять кредиты и перевести на указанные им счета.

Три дня мошенники звонили тагильчанину и убеждали его брать кредиты в банках на максимально возможные суммы. В себя мужчина пришел только через две недели после того, как перевел мошенникам 7 млн. Он проверил через интернет телефоны, с которых ему звонили неизвестные, которым он отдал деньги, и понял, что стал жертвой аферы.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело. На сегодняшний день 7 млн – это самая большая сумма, отданная тагильчанами мошенникам в 2023 году.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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