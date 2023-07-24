Врачи спасли тагильчанина, у которого развился гнойный перитонит и сепсис

Врачи ОДКБ № 1 спасли от смерти тагильчанина, у которого развился гнойный перитонит и сепсис.

Как сообщает пресс-служба Минздрава по Свердловской области, по статистике таких случаев регистрируется до 40 в год и выживают не все пациенты. Тагильчанину в этом смысле повезло.

На боли в животе 53-летний мужчина пожаловался на работе, после чего его госпитализировали в Демидовскую больницу. Там ему диагностировали острый аппендицит и провели операцию по удалению аппендикулярного абсцесса. Новое обследование показало, что у пациента начался гнойный перитонит.

Тогда врачи приняли сложное решение о перегоспитализации в СОКБ №1, специализирующуюся на лечении тяжелых форм перитонита. Спасение жизни пациента требовало не только хирургического вмешательства, но и длительной реанимационной поддержки. Фарид Галимзянов, завотделением гнойной хирургии СОКБ №1, подчеркнул, что пациенту было непросто. Он нуждался в нескольких санациях брюшной полости и интенсивной терапии. Необходимость в пяти санациях свидетельствовала о тяжести заболевания, но благодаря применению современных методов лечения с перитонитом справиться врачам ОКБ удалось.

Лечащий врач пациента, Вячеслав Никитин, добавил, что после регрессии перитонита была выполнена пластика передней брюшной стенки, чтобы предотвратить развитие послеоперационной грыжи.

Пациент провел в реанимации две недели. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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