В Академическом уличные художники расписали трансформаторные подстанции деревенскими пейзажами (ФОТО)

В Академическим районе Екатеринбурга появились первые работы в рамках фестиваля STENOGRAFFIA 2023. Арт-объекты разместились рядом с Преображенским парком на четырех трансформаторных подстанциях, расположенных во дворах домов по проспекту Сахарова со стороны прогулочной зоны.

Муралы в квартале «Преображенский» выполнил художник из Уфы Мансур Зияев. Его техника имитирует шриховку карандашом, чтобы создать у зрителя ощущение наброска, этюдной работы. Автор выбирал цвета, ориентируясь на окружение объекта, палитру дома, во дворе которого расположены технические сооружении. Вдохновение художник черпал из самой локации: «Эта серия у меня напросилась, когда я смотрел на высотные здания, новый район. Он вроде красивый и семейный, но ему не хватает чего-то живого. Изначально я планировал нарисовать горы, но потом отказался от этой идеи. Вот такую деревенскую серию я выбрал, город и деревня – это всегда противоположности – поэтому захотелось добавить теплого контраста району».

«Добро» на обновление привычного вида Академического дал основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое», а поверхности, которые стали холстами участников фестиваля уличного искусства, предоставило ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС»). «Мы продолжаем традицию, связанную с предоставлением в качестве холста наших инженерных объектов. В этом году в рамках фестиваля «Стенограффия» мы предоставили четыре трансформаторные подстанции, которые, на наш взгляд, сейчас очень достойно преобразились. В целом, характер работ, их содержание, название, совпадает с концепцией нашего современного и дружественного района – с концепцией добрососедства. Такие работы, как «Верность», «Хорошие соседи», конечно, укладывается в неё. Считаю, что подобный опыт позволяет уйти от серости и однозначности трансформаторных подстанций и инженерных объектов в целом, даёт шанс преобразить их, – отметил гендиректор ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов. По его словам, в будущем есть идея оживить красками и иные технические сооружения в Академическом. Например, они могут быть посвящены теме инженерных профессий или строительной отрасли.

Напомним, что STENOGRAFFIA – один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России. Он проходит в Екатеринбурге с 2010 года.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Елена Васильева

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