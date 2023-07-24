От укусов клещей пострадали уже 21,5 тысяч уральцев

По состоянию на 24 июля в Свердловской области пострадали от укусов клещей 21493 человека, среди них – 3943 ребенка.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, чаще всего клещи нападают на людей в таких МО, как Байкаловский МР, Слободо-Туринский МР, Пышминский ГО, Североуральский ГО, Талицкий ГО, Таборинский МР, ГО Верхняя Тура, Новолялинский ГО, Ачитский ГО, ГО Верхотурье, Ирбитское МО, Карпинск, Тавдинский ГО, Горноуральский ГО, ГО Рефтинский, ГО Дегтярск, Волчанский ГО, Нижнесергинский МР, Тугулымский ГО, Кушвинский ГО, МО Алапаевск, Алапаевский район.

В Екатеринбурге пострадали 6151 человек, в т.ч. 681 ребенок.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 134 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 391 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»