В Академическом районе изменится схема движения автобусов

В Академическом районе из-за строительства трамвайной линии меняется схема движения автобусов по улице Вильгельма де Геннина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 24 по 26 июля автобусы № 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной будут двигаться по улицам: проспект Академика Сахарова – Анатолия Мехренцева – Павла Шаманова – Вильгельма де Геннина – далее по маршруту.

С 27 по 31 июля автобус № 54 в направлении остановки «Синие камни» будет идти по улицам Краснолесья – Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной – далее по маршруту. Отменяются остановки «Анатолия Мехренцева» и «Павла Шаманова».

Автобусы № 58, 59, 05, 012, 019, 42, 46, 070 в направлении улицы Серафимы Дерябиной направят по улицам: проспект Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова – Анатолия Мехренцева – Краснолесья – Вильгельма де Геннина – далее по маршруту.

Изменение автобусных маршрутов связано с тем, что нечетная сторона улицы Вильгельма де Геннина будет закрыта для движения транспорта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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