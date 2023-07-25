Следователи проверят детский сад, откуда на прогулке ушли два шестилетних ребенка

Следователи СУ СРК по Свердловской области проверят детский сад, из которого накануне ушли две шестилетки.

Ицидент произошел накануне днем. Два мальчика во время прогулки днем покинули пределы дошкольного учреждения и пошли гулять. По предварительным данным, детей на улице случайно обнаружила сестра одного из беглецов. Она же вернула мальчиков обратно в садик.

Процессуальную проверку по данному поводу организовали следователи Верх-Исетского отдела СУ СКР по Свердловской области.

Проводятся опросы работников детсада и возможных очевидцев случившегося. Также истребуется документация по работе детского сада.

По итогам проверки будет дана соответствующая правовая оценка случившемуся.

Екатеринбург, Елена Васильева

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