Военкор Ростислав Журавлев будет похоронен в Екатеринбурге с воинскими почестями

Погибший в зоне СВО военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев будет похоронен в пятницу, 28 июля, на Широкореченском кладбище с воинскими почестями.

Церемония прощания пройдет в Доме журналистов, начало в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы «Россия сегодня».

Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью «Доблесть и отвага» от Следственного комитета России. Награда будет вручена семье журналиста в Екатеринбурге.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля во время обстрела в районе населенного пункта Пятихатки. Ему было 34 года. У него остались жена и двое детей. До 2014 года Журавлев работал в нескольких уральских СМИ, был известным левым активистом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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