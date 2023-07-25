Засуха и жара погубили почти один процент урожая

Жаркая и засушливая погода, которая установилась в Свердловской области в мае и июне, привела к потере почти одного процента будущего урожая.

Как рассказал «Интерфаксу» первый заместитель министра АПК и потребительского рынка региона Сергей Шарапов, отсутствие эффективных осадков на фоне аномально жаркой, суховейной погоды приводило к ухудшению условий формирования всходов яровых культур, картофеля, укоренения рассады овощных культур. Результатом засухи является значительное снижение урожая зерновых культур. По состоянию на 19 июля подтверждена гибель сельскохозяйственных культур на площади 6,475 тыс. гектаров или 0,8% от всей посевной площади 2023 года.

На данный момент погибло 887 гектаров зерновых и зернобобовых, 1,168 тыс. гектаров масличных культур, а также 4,42 тыс. гектаров кормовых культур.

Министерство сельского хозяйства проводит оценку нанесенного ущерба.

Екатеринбург, Елена Васильева

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