Одну из крупнейших развязок Екатеринбурга ждет реконструкция (ФОТО)

Транспортную развязку на перекрестке улицы Малышева и Егоршинского подхода в ближайшие годы реконструируют, так как сейчас она перегружена. Уже в 2024 году должны начаться предпроектные работы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района. Глава города подчеркнул, что мост на Малышева – одна из важнейших транспортных артерий, которая связывает центр города и микрорайон ЖБИ.

«Мы договорились, что в бюджет следующего года мы уже заложим финансовые ресурсы на разработку предпроектных решений. Это большая серьезная работа, которая предполагает изучение транспортных потоков, формирование конфигурации будущей развязки. Этим надо заниматься, потому что район активно развивается, и на мосту сейчас очень серьезные затруднения», – пояснил Алексей Орлов. При выборе оптимального варианта реконструкции будут учитываться интересы всех собственников прилегающих земельных участков, застройщиков, местных жителей. Одно из предложений, которое уже прозвучало сегодня – это вынос трамвайной линии с моста на отдельную эстакаду, но будут рассмотрены и другие варианты.

Второй объект, который посетил Алексей Орлов, – это территория рядом с лесопарком на улице 40 Лет Комсомола. Когда-то там был стадион, но сейчас от него почти ничего не осталось. Местные жители, которые встретили Алексея Орлова на площадке, попросили его решить вопрос со строительством на этом месте полноценного спортивного комплекса. Глава города ответил, что процесс уже запущен. «Мы приняли решение объединить несколько земельных участков. Один из них находится в неразграниченной собственности, надо будет обратиться к губернатору. Я уверен, что он пойдет нам навстречу и передаст участок в муниципальную собственность с тем, чтобы мы могли сформировать единое техзадание и на базе бывшего стадиона сформировать полноценный оздоровительно-спортивный кластер», – рассказал он. Ожидается, что здесь появится ледовая арена для местных спортсменов, площадка для воркаута, прогулочные дорожки.

Следующей точкой стал сквер у здания загса Кировского района. Одно из предприятий города взяло на себя задачу обновить его перед 300-летием Екатеринбурга. Алексей Орлов отметил, что это место очень популярно у женихов и невест района, поэтому в ближайшее время городские власти рассмотрят вопрос о присвоении ему официального наименования – «Сквер молодоженов».

Кроме того, Алексей Орлов встретился с жителями микрорайона Шарташ. Здесь к 1 сентября сделают тротуар и пешеходный переход в Телефонном переулке, чтобы дети могли спокойно ходить в школу № 24. В этом году ее реконструировали, построили новую спортивную площадку, осталось оборудовать подходные пути. Добавим, жители района, попросили Алексея Орлова построить для них и общедоступную спортплощадку – вне территории учебного заведения. Такая возможность тоже будет рассмотрена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»