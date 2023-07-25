В 2023 году Свердловская область стала поставлять за рубеж больше леса и продуктов

В первом полугодии 2023 года импорт товаров в Свердловскую область вырос на 17%, а экспорт увеличился в 2,5 раза. Основными торговыми партнерами региона стали Казахстан и Беларусь, также наращивает темпы Армения. Кроме того, Средний Урал активно торгует с Турцией, Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном и Индией, продолжая тенденцию «разворота на Восток».

Как рассказал на пресс-конференции начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов, в Свердловскую область в основном ввозятся оборудование, механические и электронные устройства, транспортные средства. Экспорт изменился под влиянием санкций. Традиционно из региона за рубеж вывозятся лесоматериалы, но теперь стало меньше поставок черной металлургии и больше – агропромышленной продукции. Туранов отметил, что высокий рост экспорта по сравнению с 2022 годом произошел за счет активизации железнодорожных перевозок. Сейчас их доля составляет 82% в общем объеме международного товарооборота.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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