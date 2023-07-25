На Средний Урал стали чаще ввозить поддельный парфюм

Екатеринбургская таможня с начала 2023 года изъяла из незаконного оборота более 57 тысяч единиц контрафактных товаров. Среди них были одежда, обувь, гаджеты, парфюмерия, вейпы и сигареты, рассказал на пресс-конференции начальник ведомства Эдуард Туранов. Нелегальные партии парфюма (около 3,7 тысяч единиц) таможня выявила с помощью общественников.

По словам Туранова, количество таможенных правонарушений выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Общая сумма наложенных штрафов составила 17 миллионов рублей. Туранов подчеркнул, что в этом году для бизнеса есть послабления: в первый раз нарушителю делается предупреждение. Кроме того, на оплаченный в течение 20 дней штраф действует 50% скидка. Таким образом, с начала года потенциальные штрафы суммой 15 миллионов рублей были заменены на предупреждения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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