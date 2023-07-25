На Урал вернулась практика перегонки автомобилей из-за границы

Екатеринбургская таможня фиксирует всплеск индивидуального ввоза импортных автомобилей в Свердловскую область. Люди покупают машины за границей – в 57% случаев в Казахстане и Беларуси – а затем перегоняют их в Россию. Сумма утилизационного сбора с начала 2023 года увеличилась в 25 раз и составила в первом полугодии 116 миллионов рублей, сообщил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

«Есть случаи, когда недобросовестные граждане ввозят автомобиль не для личного пользования, а для перепродажи. Но при этом платят сбор как физическое лицо (для предпринимателей ставки выше). С 1 августа все изменится. Вступят в силу поправки в постановление правительства РФ, по которым будет конкретизирован период владения транспортом. Если гражданин ввозит на территорию страны автомобиль, он должен зарегистрировать его на свое имя и владеть им в течение года. В таком случае он заплатит утильсбор как физическое лицо», – рассказал начальник таможни.

За последние три недели число растаможек транспорта в Свердловской области значительно увеличилось. По словам Эдуарда Туранова, компании также торопятся поставить как можно больше автомобилей, в том числе грузовых, пока действуют старые тарифы утильсбора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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