Рынок КОР могут снести ради нового микрорайона

Кировский оптовый рынок (КОР) на улице Владимира Высоцкого в Екатеринбурге уже давно не соответствует современным нормативам. Городские власти надеются, что когда-нибудь на этом месте появятся новые объекты – жилье или офисы. Об этом заявил журналистам мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда Кировского района.

«Вопрос прорабатывается, сегодня понятно, что площадка не соответствует современным градостроительным нормам и правилам. Мы будем работать с собственниками, чтобы осваивать эту территорию под иные цели. Это будет, скорее всего, жилье, общественные здания, деловая застройка, должны быть предусмотрены и школы, детские сады, если мы говорим о новом микрорайоне», – сказал он. При этом Алексей Орлов подчеркнул, что «завтра» это не произойдет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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