Таксист отсудил у пассажирки 80 тысяч рублей за поврежденную дверцу автомобиля

Водитель такси через суд взыскал с невнимательной пассажирки крупную сумму денег за ремонт своего автомобиля «Лифан». Инцидент случился в августе прошлого года.

Таксист отвозил пассажиров на улицу Латвийская в Екатеринбурге. Когда машина заехала во двор и остановилась рядом с тротуаром, девушка-пассажирка внезапно открыла левую заднюю дверь со стороны проезжей части. В открытую дверь врезалась «Лада Ларгус», ехавшая следом. В результате необдуманных действий девушки пострадали сразу две машины. Водитель такси обратился в Октябрьский районный суд, чтобы взыскать с пассажирки сумму ущерба. По заключению экспертов, стоимость восстановительного ремонта «Лифана» составила 80 362 рубля.

Суд первой инстанции установил, что водитель такси не сообщил пассажирке о запрете выхода на проезжую часть, а только предупредил о приближающемся сзади автомобиле. Поэтому в инциденте были виноваты оба, но неравномерно. По решению суда, пассажирка должна была заплатить 90% от требуемой истцом суммы, то есть 72 325 рублей за ремонт, расходы на оценку 6 750 рублей и госпошлину 2 572 рубля. Девушка попыталась обжаловать решение в Свердловском областном суде. Она просила либо отправить иск на пересмотр, либо признать вину в соотношении 50/50. Облсуд не нашел оснований для отмены постановления Октябрьского райсуда. Пассажирке такси придется заплатить за поврежденный автомобиль 81 647 рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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