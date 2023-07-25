В Екатеринбурге ищут жертв предполагаемого альфонса (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга ищет молодого человека 22 лет, который знакомился с девушками и выманивал у них деньги и дорогие смартфоны. Как сообщили в УМВД города, подозреваемый действовал по одной и той же схеме. Сначала он знакомился с девушками в интернете и входил в доверие, а после предлагал им открыть совместный бизнес. Затем уговаривал их перевести ему деньги или передать дорогостоящие смартфоны последней модели якобы под нужды будущего «бизнеса».

Пока известно о трех потерпевших, которые передали ему суммы от 60 тыс. до 1,5 млн. рублей. После этого ухажер перестал появляться и выходить на связь. Добавим, что при знакомстве он представлялся различными именами – то Максим, то Никита. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 10 лет лишения свободы. Полиция просит граждан, которые, возможно, пострадали от действий подозреваемого, обращаться в органы внутренних дел по телефонам +7(929)202-02-70 (Следственный отдел СУ УМВД г. Екатеринбурга), +7(343)294-14-94 (Дежурная часть) либо 02 (102 по мобильному).

Фото УМВД г.Екатеринбурга

Екатеринбург, Елена Владимирова

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