Пьяный водитель врезался в барьер. Выпавший из машины пассажир погиб (ФОТО)

Пассажир «Шкоды Октавия» погиб ночью в результате жуткого ДТП на Полевском тракте.

Как сообщает ОГИБДД Екатеринбурга, в 23:24 водитель «Шкоды», ехавший на большой скорости, не справился с управлением, съехал с дороги и снес часть барьерного ограждения. Его 60-летний пассажир, сидевший рядом с водителем, выпал на проезжую часть, где на него наехал ехавший следом «ВАЗ-2111». Мужчина погиб на месте.

Водитель «Шкоды» в момент ДТП был пьян. Он получил травмы и доставлен в ГКБ 24.

За рулем автомобиля «ВАЗ-2111» находился 39-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 9 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 22 раза. В момент аварии был трезв.

По факту ДТП будет проведено расследование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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