Как пережить жару без последствий для желудка и кишечника – советы экспертов

В Свердловскую область идет новая волна жары. С завтрашнего дня и в ближайшую неделю температура воздуха днем будет достигать показателей в 27-29 градусов выше ноля.

Традиционно, на Урале многие летом испытывают дискомфорт в области ЖКТ. В аптеках города уже давно наблюдается повышенный спрос на лекарства для предотвращения отравлений и желудочно-кишечных расстройств. Как заявляют врачи, в жаркую погоду необходимо поменять привычный рацион, но многие уральцы по незнанию продолжают питаться в обычном режиме тяжёлой пищей, что и приводит к ухудшению состояния здоровья.

По словам диетологов, в жаркое время питаться надо понемногу, ни в коем случае не переедать, ведь организму в это время гораздо тяжелее справиться с переработкой пищи, ведь его силы уходят на нейтрализацию последствий жары и воздействия солнца. Чтобы помочь себе, лучше всего употреблять холодные блюда, желательно, из родной уральской кухни. К ним организм привык генетически. Это холодные борщи, окрошки на квасе, сыворотке и местной минеральной воде, сладкие фруктовые супы.

По словам медиков, летом, как ни странно, у уральцев не исчезает проблема дефицита витамина С, а потому следует обратить внимание, к примеру, на чёрную смородину. Сейчас как раз идёт её сезон.

Тем, у кого нет проблем с почками, врачи летом советуют пить больше воды. Лучше всего – минеральной газированной. Она быстрее всего восстанавливает солевой баланс, а газ очень быстро ликвидирует чувство жажды. Любителям чаёв летом советуют пить горячий зелёный и холодные травяные – и все это, конечно, без сахара. Также жажду хорошо утоляют огурцы и бахчевые культуры – в них содержится 90% воды. Таким образом, нехватку влаги в жаркий день человек должен восполнять 2-2,5 литрами выпитой воды. Это не относится к тем, у кого существуют проблемы с почками. Для таких людей употребление воды в жару может привести к большой отёчности.

А вот к продуктам, которые в жару лучше не употреблять вообще, медики относят жареные блюда и мясо – колбасы и копчёности. Велик шанс получить не только тяжесть в желудке, но и даже отравление. Особенно это относится к мясной продукции, которая в жаркую погоду портится очень быстро. Также рекомендуется обращать повышенное внимание на сроки годности потребляемых продуктов и соблюдение условий их правильного хранения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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