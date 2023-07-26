Уральцы наелись черешни и абрикосов

В летнем сезоне ассортимент фруктов на прилавках уральских магазинов и киосков увеличился едва ли не в два раза. Самым большим спросом сейчас пользуются персики, сливы и бахчевые – арбузы и дыни.

Как сообщили «Новому Дню» на одной из фруктово-овощных баз города, урожай этих фруктов только начался, поэтому их и разбирают больше всего. А на абрикосы сейчас спрос упал, также как и на черешню. Многие берут эти позиции уже не на еду, а на заготовки – варят варенья и компоты. Тем более, что сбор урожая черешни и абрикос заканчивается, поэтому завозить их на Урал в таких количествах скоро перестанут.

Новый урожай, в основном, везут из Краснодарского края, некоторые позиции поступают из Ростовской области, не часто, но можно встретить продукцию из новых территорий РФ. Вся продукция перед продажей проверяется.

Любопытно также, что единственный фрукт, на который летом всегда ощутимо падает спрос – это яблоки. Они относятся к зимним видам, так как не портятся целый год. Так же ситуация обстоит и с апельсинами, лимонами. С наступлением осенне-зимнего периода спрос на них снова поднимается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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