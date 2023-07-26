В День строителя перекроют проспект Ленина

Поскольку День строителя в этом году будут праздновать не в ЦПКиО, а в Историческом сквере, в центре Екатеринбурга местами перекроют движение.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 12 августа в течение всего дня будет закрыт проезд для автомобилей по проспекту Ленина на участке от улицы 8 Марта до Пушкина.

Напомним, развлекательная программа в честь Дня строителя рассчитана на весь день, она завершится концертом хедлайнеров – Леонида Агутина и группы «Reflex».

Добавим, что в центре Екатеринбурга уже закрыта парковка на площади 1905 года. Там началась подготовка к проведению ландшафтного фестиваля «Атмофест», который в этом году посвящен 300-летнему юбилею города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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