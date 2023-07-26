Остаток июля на Урале будет сухим и жарким

Дождливая погода в Свердловской области сменится засушливой жарой.

Как сообщает Уралгидрометцентр, во второй половине текущей недели антициклон над югом европейской территории России расширит свои пределы и поднимется на север, вынося теплый воздух на Урал и Западную Сибирь. До пятницы на территории Свердловской области еще будут идти кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем воздух прогреется до +23°…+28°С, ночная температура будет на 3-4 градуса ниже.

С 29 по 31 июля настанет жара: ночью +14…+19°, а днем уже до +31°. Метеорологи отмечают неравномерность распределения дождей. Во многих восточных районах Свердловской области в июле выпало 1-1,5 месячной нормы осадков. В юго-западных территориях области, напротив, есть недостаток влаги: количество выпавших осадков составляет лишь 50-70% от средних многолетних значений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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