Экология плохо действует на домашних питомцев

Экология очень плохо действует на домашних животных. Иммунитет городских домашних питомцев в последнее время очень ослаб. Животных с вирусными инфекциями, хозяева которых обращаются за помощью в ветклиники, стало гораздо больше. В основном ослабленным иммунитетом обладают кошки. Как ни странно, заболевают даже те, у которых поставлена прививка. Очевидно, такой защиты не хватает, поэтому прививать питомцев в обязательном порядке необходимо каждый год.

По словам ветеринаров, недуг настигает даже тех домашних животных, которые не бывают на улице. Случайная инфекция, принесённая хозяином на подошвах уличной обуви, может стать смертельной для питомца. Причём догадаться, откуда пришла беда, практически невозможно. Рейтинги среди кошачьих вирусных заболеваний бьют кальцивироз – кошачий стоматит, и кошачья чума. Чтобы пролечить домашнее животное в ветклинике от чумы, владельцу придётся изрядно потратиться. В некоторых клиниках Екатеринбурга цены выходят за пределы 20 тысяч рублей за курс. Но лечение, по словам ветеринаров, того стоит. Многие кошачьи заболевания могут передаваться человеку, и если пустить дело на самотёк, то лечить придётся не только животное, но и хозяина. К таким заболеваниям относится лептоспироз, парализующий работу печени.

По словам ветеринаров, большая часть проблем с иммунитетом домашних любимцев кроется в плохом состоянии внешней среды. Особенно чувствительных к этому – кошки, и то что они стали чаще болеть, должно послужить сигналом для екатеринбуржцев. Вполне возможно, что вслед за кошками коренные изменения в иммунитете коснутся и их хозяев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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