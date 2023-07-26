В Екатеринбурге должник угнал у приставов арестованный автомобиль (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге местный житель едва не угнал из-под носа у судебных приставов машину, которую арестовали за долги. Сотрудники ФССП Железнодорожного района занялись гражданином, так как тот уклоняется от уплаты долга по кредитам свыше 800 тысяч рублей.

«Мужчина должным образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств. Должник игнорировал требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, денежных средств на его счетах было недостаточно для погашения всей суммы задолженности. Судебный пристав-исполнитель установил, что в собственности должника имеется автомобиль марки «Форд Фокус». Принято решение об аресте автотранспортного средства», –– рассказали в пресс-службе ведомства.

Машину обнаружили во дворе дома на улице Ангарской. Взыскатели составили акт описи и ареста имущества, а когда попытались эвакуировать – должник попытался приставам помешать. Сел за руль, выехал с эвакуатора и постарался скрыться, но уперся в тупик.

Пытался угнать машину на глазах у приставов

«В итоге должник забрал личные вещи из салона, самостоятельно вернул авто на эвакуатор, передал ключи. Машина направлена на ответственное хранение в специализированную организацию. Если хозяин автомобиля в ближайшее время не погасит задолженность в полном объеме, машина будет направлена на оценку и дальнейшую реализацию на торгах в ТУ Росимущества». – добавили в ФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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