«Раскаиваюсь, дурак был»: уралец поссорился с женой и «заминировал» собственный подъезд

В Краснотурьинске сотрудниками ФСБ задержан местный житель, который сообщил в экстренные службы о взрывных устройствах. якобы установленных в подъезде его дома.

Как сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области, инцидент произошел вечером 23 июля. Когда виновника вычислили и задержали, он был сильно пьян. Фигурант признался, что поссорился с женой и не придумал ничего лучше, как сообщить о минировании подъезда. «Раскаиваюсь, дурак был», – заявил он.

Несмотря на раскаяние, в отношении краснотурьинца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений). Санкция по ней предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Напомним, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовная ответственность наступает с 14 лет, при этом имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных специальных служб, полностью ложится на плечи виновных лиц или их родителей (законных представителей).

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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