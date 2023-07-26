20 тысяч инсультов в год: свердловские врачи рассказали, как избежать приступов во время жары

В Свердловской области врачи ежегодно регистрируют 6 тысяч инфарктов и 20 тысяч инсультов. Жаркая погода может спровоцировать обострение сердечнососудистых заболеваний, поэтому важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

«Есть понятие «золотые часы». Это период времени между тем, как человек почувствовал недомогание и вызвал скорую. Чем быстрее пациенту будут оказана медицинская помощь при инфаркте, тем больше шансов на спасение его жизни. За последние годы смертность от инфаркта и хронических форм ишемической болезни сердца снижается. Сейчас эти показатели ниже, чем в доковидном 2019 году. Мы регистрируем примерно 10-11% летальных случаев в стационаре от общего количества случаев инфаркта. Число летальных случаев от инфаркта на дому тоже снижается», – сообщил на пресс-конференции заведующий кардиологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Александр Быков.

Инсульт или острое нарушение кровоснабжения мозга занимает второе место в структуре смертности ССЗ. Во время приступа в организме человека каждую минуту умирает около 2 миллионов клеток, поэтому спасательные процедуры должны быть очень оперативными.

«К сожалению, лишь четверть пациентов с инсультом вовремя обращаются к врачам. Факторы риска – мерцательная аритмия и нестабильная давление. Жара может провоцировать обезвоживание и нарушение водно-солевого баланса, что сказывается на работе сердца», – отметила заведующая первым неврологическим отделением городской клинической больницы № 33 Марина Топоркова.

Если в жару человек постоянно чувствует головокружение, ему надо насторожиться. Нарушение сердечного ритма приводит к гипоксии, и первым на нее реагирует мозг. Еще один тревожный сигнал – частые обмороки. Сердечнососудистый хирург ГКБ № 33 Артем Потапов советует пациентам с такими жалобами сделать электрокардиограмму. Если головокружения действительно связаны с перебоями в работе сердца, своевременное лечение позволит избежать тяжелых последствий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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