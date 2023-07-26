В почтовые отделения поступил конверт, выпущенный к 300-летию Екатеринбурга

Юбилейный конверт, выпуск которого приурочен к 300-летию Екатеринбурга, уже поступил в почтовые отделения города и области.

Поставить на нем специальный штемпель с надписью: «300 лет Екатеринбургу» можно на Главпочтамте (улица Ленина, 39). Также конверт содержит знак почтовой оплаты – литеру А. Это значит, что для отправки письма или открытки весом до 20 граммов в любой российский регион дополнительные марки не нужны, сообщает Почта России.

Иллюстрацией для конверта стал рисунок 14-летнего Даниила Медведева из Тюмени «Наше лето на Плотинке», где изображены Дом Севастьянова и городская набережная.

Напомним, что ранее, в мае, в честь знаменательной даты была выпущена юбилейная почтовая марка тиражом 135 тысяч экземпляров. На ней изображен памятник отцам-основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также панорама современной части уральской столицы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»