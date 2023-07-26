На Урале отремонтировали дорогу к пострадавшему от пожара поселку (ФОТО)

В Свердловской области рабочие заканчивают капитальный ремонт дороги, ведущей к поселку Таежному, который сильно пострадал во время весенних лесных пожаров.

Как сообщили в ДИПе, теперь вместо грунтовки у дороги появится асфальтобетонное покрытие. В общей сложности длина подъезда к Таёжному составляет 3,4 километра. Ширина обновлённой дороги – шесть метров, а в населённом пункте – пять метров. В рамках капитального ремонта дорожники очистили полосу отвода от кустарника и мелколесья, восстановили кюветы.

Как уже сообщал «Новый День», после пожара 25 апреля в Таёжном без крыши над головой остались почти 50 человек. Дома тушили и с земли, и с воздуха, но спасти многие не удалось. В поселке долго действовал режим ЧС.

Так дорога выглядела до ремонта.

Фото ДИП Свердловской области

Махнево, Елена Владимирова

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