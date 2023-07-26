Свердловчанам предложили рассказать о недостатках общественного транспорта

Жители Екатеринбурга области могут поделиться своим мнением о качестве работы общественного транспорта.



Специальный опрос запустили Общественная палата РФ и Общероссийское объединение пассажиров. Принять участие может житель любого города, в котором функционирует общественный транспорт.



Гражданам предлагают ответить на вопросы: сколько времени они тратят ежедневно на дорогу до работы или учебы, как долго им приходится ожидать автобус, троллейбус или трамвай нужного маршрута, часто ли приходится делать пересадки. Также респонденты могут написать, что именно следует сделать в их городе, чтобы изменить ситуацию к лучшему.



Напомним, в Екатеринбурге сейчас строится много новых районов, транспортная доступность которых оставляет желать лучшего, – например, Академический. Городские власти обещают уже в этом году запустить туда трамвайную линию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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