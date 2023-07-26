Уралвагонзавод закупает металл в ЛНР и помогает производить вагоны

Экономические связи между Уралвагонзаводом (Нижний Тагил) и предприятиями Луганской народной республики продолжают крепнуть.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале назвал два основных направления сотрудничества: это закупка уральским предприятием луганского металла, а также помощь коллегам из нового региона в производстве вагонов.

Взаимодействие между ЛНР и уральским заводом Леонид Пасечник обсудил с генеральным директором концерна «Уралвагонзавод» Александром Потаповым.

«С начала прошлого года промышленный гигант сотрудничает с крупнейшим металлургическим предприятием Луганщины – Алчевским металлургическим комбинатом, закупая металл для производства. Александр Валерьевич выразил заинтересованность в наращивании темпов закупок, оценив качество продукта, выпускаемого нашими сталеварами как очень высокое.

Не менее важно для нас и «шефство», которое взял концерн над Стахановским вагоностроительным заводом. После получения клеймения, он помогает в сертификации подвижного состава. Уже получены сертификаты на производство минераловозов и полувагонов. В планах – запустить производство зерновозов», – написал Пасечник.

Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Нижний Тагил, Луганск, Елена Владимирова

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