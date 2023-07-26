На дорогах Екатеринбурга за один день пострадало трое детей (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге в результате ДТП пострадало трое детей.

Как сообщили в ОГИБДД города, первый инцидент случился у дома № 8 в Красном переулке. Водитель автомашины «Хендай Солярис» (делимобиль), ехавший по двору, сбил 10-летнего мальчика-велосипедиста. Ребенок госпитализирован. За рулем был 28-летний мужчина, имеющий стаж вождения 3 месяца. К административной ответственности привлекался 4 раза.

Во вттором ДТП пострадала 16-летняя девушка. Дорожный инцидент произошел по адресу ул. Большакова, 107, где водитель «Тойоты Камри» на перекрестке улиц Большакова – Сурикова не уступил дорогу мопеду «COLT». Автомашиной «Тойота Камри» управлял 52-летний мужчина, имеющий водительский стаж 24 года. К административной ответственности не привлекался.

Третья авария случилась у дома № 50 на ул. Восточной. Водитель автомашины «Ауди Q5»,ехавшая по улице Первомайской, выехала на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с «Фольксвагеном Поло», который двигался по улице Восточной на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадал 7-летний мальчик, с травмой живота он доставлен в лечебное учреждение. За рулем «Ауди» была 52-летняя женщина, имеющий водительский стаж 24 года.

Фото ГИБДД

Екатеринбург, Елена Владимирова

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