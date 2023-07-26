«Сочувствуем черепашкам, которых продают на пляжах», – эксперты советуют не привозить на Урал животных, которые были куплены на курортах (ФОТО, ВИДЕО)

Уральцы периодически везут разных – в том числе и экзотических животных – после отдыха на курортах. О недавних подобных случаях сообщают читатели «Нового Дня». Часто в Екатеринбург привозят красноухих черепах, так как на пляжах их продают почти даром, выдавая при этом за карликовых особей, не требующих особого ухода.



Но специалисты Екатеринбургского зоопарка объяснили, что эти рептилии вырастают до 20-30 сантиметров, а также требуют к себе трепетного отношения. Для содержания таких животных нужен специальный аквариум, поддержание определенного климата, а также хорошее правильно подобранное питание, так как красноухие черепахи являются хищниками.

Многие покупатели оказываются не готовы к подобным сложностям, поэтому начинают искать новый дом для черепах в зоопарках, приютах или же просто выкидывают их на улицу.

Подробнее об уходе за черепахами и их особенностях – в нашем видео.

Красноухие черепахи

Екатеринбург, Владислав Тринько

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