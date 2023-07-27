Водитель большегруза погиб в ДТП на Серовском тракте (ФОТО)

Один человек погиб вечером 26 июля в ДТП на 228 км Серовского тракта в Нижнетуринском районе.

Как сообщили в УГИБДД области, водитель автомобиля «Чайка-Сервис» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика «КамАЗ» и столкнулся с ним.

Водитель большегруза «Чайка» погиб на месте. Был ли он в момент аварии пьян, установит экспертиза.

Водитель «КамАЗа» – житель Югорска с водительским стажем 15 лет, ехал из Кушвы в сторону Серова. По итогам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования, он был трезв.

На участке автодороги, где случилось ДТП, вводилось временное ограничение движения транспорта. В настоящее время последствия аварии ликвидированы, движение восстановлено.

По итогам начавшихся проверочных мероприятий органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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