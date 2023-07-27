Алексей Вихарев и команда волонтеров очистили от мусора берег Шарташа и территорию храма в Нижних Сергах (ФОТО)

Активисты Волонтерского центра депутата ЕГД Алексея Вихарева провели очередные субботники совместно со Свердловским отделением Российского экологического общества.

Молодые люди приехали в Нижние Серги, чтобы помочь облагородить территорию Крестовоздвиженского храма, убрали строительный мусор и покосили траву. После этого волонтеры смогли посетить реконструирующийся храм и даже попробовать себя в роли звонаря. Напомним, в июне Алексей Вихарев уже помогал этому храму – он запустил в работу газ для обогрева здания.

А на днях волонтеры и Свердловское отделение РЭО приняли участие в акции, в ходе которой очистили от мусора берег озера Шарташ в районе мыса Рундук. Ребятам удалось собрать множество битого стекла из воды и с берегов Шарташа, а также бутылки, пластик и другой крупный мусор, который был успешно вывезен в место утилизации.

«В субботниках поучаствовало много молодежи, заинтересованной в сохранении и улучшении экологии нашего города, что не может не радовать. Волонтеры-экологи моего центра – это дружная команда энтузиастов, делающих одно большое дело. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы поддержать ребят во всех их позитивных начинаниях, будущее точно за ними!», – отметил Алексей Вихарев.

За плечами волонтеров – серия субботников в других районах Екатеринбурга: на Эльмаше, в районе Царского моста на ул. Декабристов, в уникальном дворе с прудом на пересечении улиц Латвийской и Хвойной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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