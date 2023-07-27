В Екатеринбурге суд дал условный срок застройщику, укравшему 285 миллионов рублей на госконтрактах

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу 61-летнего бизнесмена, обвиняемого в мошенническом хищении 285 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов.

По версии следствия, подсудимый фактически руководил компанией «Березовскстройинвест», которая с января 2013 года по декабрь 2015 года заключила контракт с МЧС на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Сотрудники фирмы по указанию обвиняемого дали заказчику поддельные банковские гарантии, а также внесли в документы недостоверные сведения о реальных объемах выполненных работ на объекте. В результате заказчик потерял более 212 миллионов рублей. На данный момент компания «Березовскстройинвест» ликвидирована после банкротства.

Такую же мошенническую схему подсудимый провернул при помощи еще одной своей компании – ООО «Нефтеюганскстройинвест». С июня 2015 года по ноябрь 2016 года фирма заключила контракт с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Екатеринбурге. Впоследствии функции заказчика перешли к ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате выполнения этого госконтракта было похищено более 73 миллионов рублей.

Бизнесмен был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, с использованием служебного положения). Прокурор требовал приговорить его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Верх-Исетский районный суд постановил назначить виновному 5 лет лишения свободы условной и штраф в размере 700 тысяч рублей.

Прокуратура оставляет за собой право обжаловать приговор в течение 15 дней.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»