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Четверг, 27 июля 2023, 12:30 мск

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Еще четыре свердловских муниципалитета могут получить звание «Город трудовой доблести»

Свердловская область направит заявки Верхней Пышмы, Серова, Ирбита и Первоуральска на присвоение звания «Город трудовой доблести». Пакет документов от муниципалитетов рассмотрит экспертное управление Российской академии наук. Окончательное решение по присвоению звания принимается главой государства на основании заключения РАН.
Напомним, в городах трудовой доблести устанавливаются памятные стелы и появляется обязанность проводить праздничные салюты трижды в год: на 1 Мая, в День Победы и в День города. Сейчас в Свердловской области почетным статусом обладают Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Звание городам было присвоено в июле 2020 года, во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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