В Екатеринбурге обновили список категорий школьников, получающих бесплатное питание

В администрации Екатеринбурга уточнили, какие категории школьников имеют право на бесплатное питание и проезд в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, бесплатное горячее питание в течение учебного года предоставляется всем ученикам 1-4 классов. В 5-11 классах право на бесплатное школьное питание имеют: дети из малообеспеченных семей; дети из многодетных семей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети-инвалиды.

Кроме того, с 1 сентября 2023 до 1 июля 2024 года школьное питание бесплатно будут получать дети участников специальной военной операции и мобилизованных граждан, а также школьники, вынужденно покинувшие территорию Украины, ДНР и ЛНР после 18 февраля 2022 года и прибывшие в Россию.

Бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 1 – 11-х классах. Прием документов, необходимых для предоставления услуги, осуществляется в школах и МФЦ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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