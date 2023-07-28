Сегодня – день пиар-специалиста и день системного администратора

28 июля в России отмечается сразу два профессиональных праздника – день системного администратора и день PR­-специалиста.

День PR-специалиста официально появился в календаре дат 28 июля 2003 года, когда министром труда и социального развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в ОКПДТР (Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов). В справочник были внесены характеристики следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и «Специалист по связям с общественностью».

Процесс государственной регистрации профессии начался в 2001 по инициативе РАСО (Российская Ассоциация по связям с общественностью) и был обусловлен, в первую очередь, необходимостью дальнейшей самоидентификации и внутренней самоорганизации PR-отрасли. Государственное признание вывело связи с общественностью из разряда теневых профессий. PR приобрел статус такого же необходимого инструмента, как маркетинг, реклама и другие направления деятельности организации, способствующие развитию ее основного бизнеса.

28 июля 2004 года российское PR-сообщество впервые отпраздновало день государственной регистрации профессии.

День системного администратора приходится на последнюю пятницу июля – в этом году приходящуюся на 28 июля. Придумал этот праздник американский системный администратор Тед Кекатос (Ted Kekatos), увидевший однажды рекламный баннер, изображающий, как благодарные пользователи засыпают своего сисадмина подарками. Идея пришлась Кекатосу по душе – и он провозгласил День системного администратора.

Широкое распространение праздник приобрел сравнительно недавно, а в России всерьез эту шуточную дату восприняли только в 2004 году.

В последнюю пятницу июля принято поздравлять компьютерных, сетевых администраторов, web-мастеров, администраторов голосовой почты, телефонной, сотовой связи и многих других работников сферы высоких технологий. Им принято дарить разного рода мелкие подарки, желательно с шутливым подтекстом.

Системные администраторы Екатеринбурга до сих пор предпочитают отмечать свой профессиональный праздник на Плотинке с любимым напитком – пивом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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